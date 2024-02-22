新北市長官邸公辦都更案發布實施 拚116年完工

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（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市長官邸公辦都更案今天發布實施，預定年底動工，將興建2幢4棟地上26層、地下5層的複合型住宅商辦大樓，回饋空間將興建非營利幼兒園等設施，預定民國116年完工。

新北市都更處指出，此案基地面積3700平方公尺，公有土地約1400平方公尺，占比例37.8%，基地位於板橋區文化路一段，鄰近新板特區及府中商圈，現況為新北市長宿舍、合作金庫營業廳及民宅。

據了解，此官邸老舊，包括前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫及現任新北市長侯友宜都未實際進住，現場大多供宴會及接見外賓等用途，市府近年於是整合周邊私有土地推動公辦都更。

都更處表示，全案由市府主導並以公開評選方式招商，由冠德建設得標，並取得私有地主100%同意參與，作為新北市都市更新重建的重要示範，最快預計今年底開始動工。

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都更處指出，更新後將興建2幢4棟地上26層、地下5層的複合型住宅商辦大樓，採用黃金級綠建築、銀級智慧建築、耐震及無障礙環境等設計，並集中留設雙廊道開放空間及沿街式人行步道。

都更處表示，全案預計116年完工，除優化周邊住宅及商業環境外，市府將分回48戶及55個停車位，其中10戶規劃作為市長官邸等職務宿舍；部分回饋空間，將作為非營利幼兒園，提供當地社區更多幼兒就學空間，讓家長能就近接送上下學。（編輯：戴光育）1130222