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北港糖廠鐵道地景完工 張麗善盼帶動地方經濟

2024/2/16 15:30（2/16 15:41 更新）
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雲林縣北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫近日完工，雲林縣長張麗善（後左3）16日率一級主管視察，並邀前台北縣長周錫瑋（後右3）分享經驗，盼帶動地方經濟，創造觀光人潮。中央社記者姜宜菁攝 113年2月16日
雲林縣北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫近日完工，雲林縣長張麗善（後左3）16日率一級主管視察，並邀前台北縣長周錫瑋（後右3）分享經驗，盼帶動地方經濟，創造觀光人潮。中央社記者姜宜菁攝 113年2月16日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）雲林縣北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫近日完工，雲林縣長張麗善今天視察，並邀前台北縣長周錫瑋分享經驗，讓資產價值再生轉換，帶動地方經濟，創造觀光人潮。

雲林縣府獲中央補助斥資新台幣1億4000多萬元辦理北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫，打造蔗糖水道、曝氣池舊址、彩糖廣場、鳴日鐵道地景等主題景觀，及修繕十座建築做為休憩、服務中心使用，日前完工。

張麗善今天前往北港糖廠視察，指示相關單位儘速完成缺失改善，以符合民眾期待。同時主持雲林縣政府第36次行動主管會報，聚焦「北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫」及「北港1911好庫文化產業園區」修復再利用。

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會中周錫瑋分享過去在公部門任職時的經驗，以「乾淨、自然、美麗、健康、減碳、永續」為目標，用人文與自然美的方式，發展農業、餐飲、園藝、觀光、文化等產業。張麗善當場力邀周錫瑋擔任雲林縣政府顧問，提供更多經驗，促使雲林縣向前邁進。

張麗善表示，北港糖廠場域改造讓資產價值再生轉換，歷史資產得以延續傳承，將再創造另一波觀光人潮，全面提升雲林觀光效益與產值，帶動地方繁榮發展，未來結合北港好庫24棟倉庫群及北港糖廠煉糖廠工業遺址修復再利用，體驗不一樣的北港糖廠風貌。（編輯：郭諭儒）1130216

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