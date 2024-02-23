蔣萬安自爆大學夜騎摔車 加強年輕機車族安全宣導

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北23日電）台北市長蔣萬安今天在道安會報上表示，18至24歲機車族肇事多，並拿自己舉例，第1次摔車就是大學時去貓空夜騎時，除了加強宣導，也要各局處動起來守護交通安全。

蔣萬安主持道路交通安全會報113年第2次會議時表示，去年幾次報告分析，發現18至24歲族群的肇事曲線非常高，必須加強宣導，並自爆自己第1次騎機車摔車，就是大學時晚上騎學長的車直衝貓空時發生的。

蔣萬安說，許多人從高中職便開始騎車，15至18歲青少年無照駕駛情形多，應將高中職納入交通安全計畫當中；除了監理所、交通局外，警察局也可參與宣導，提供各種交通事故案例及照片，讓年輕朋友了解嚴重性。

副市長李四川建議，下次會報時提出發生事故比例較高的學校，針對個案提出解決方案；道安委員則建議加強雙北合作，並將考照納入直線加速、緊急剎車技巧等建議，蔣萬安指示要改進。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔣萬安並說，今年為「交通安全年」，如今已經2月，但大多民眾卻不知道這件事，務必加強宣傳；另外，今年A1（當場或24小時內死亡）事故件數，目前目標值是由中央規定，件數要比去年度降5%；但北市把今年訂為交通安全年，目標是比去年降10%。

蔣萬安說，這個目標比中央的要再往前邁進，雖然有難度，但還是請各局處務必全力以赴。蔣萬安並希望分局充分瞭解事故發生樣態外，也要進一步分析肇事原因，並提出後續改善方案。（編輯：方沛清）1130223