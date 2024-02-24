更多編輯台推薦新聞：
高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出
文化

高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席
運動

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中東勢新丁粄節登場 多國代表食粄讚好吃

2024/2/24 15:32（2/24 15:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2024台中東勢新丁粄節24日在東勢客家文化園區登場，立法院副院長江啟臣（前中左灰色外套者）、台中市副市長賴淑惠（前右5）等人出席，一同切下「龜粄」與「桃粄」。中央社記者趙麗妍攝 113年2月24日
2024台中東勢新丁粄節24日在東勢客家文化園區登場，立法院副院長江啟臣（前中左灰色外套者）、台中市副市長賴淑惠（前右5）等人出席，一同切下「龜粄」與「桃粄」。中央社記者趙麗妍攝 113年2月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中東勢新丁粄節今天登場，國民黨立法院副院長江啟臣邀請史瓦帝尼王國、立陶宛、印度、印尼等多國代表參與，介紹台灣地方文化，各國代表也品嚐新丁粄滋味，大讚很好吃。

台中東勢新丁粄節今天上午在東勢客家文化園區登場，台中市副市長賴淑惠、江啟臣以及多國代表出席，體會客庄傳統新丁粄節慶活動。活動除有鬪粄比賽，現場還有6對新人穿著傳統客家禮服踩街，另有祈子儀式，現場展示120斤龜粄與桃粄。

江啟臣表示，文化和美食永遠都是跨國界，也是交朋友最好的利器，今天邀請多國代表前來，他們都想了解台灣的地方風土、人民生活等，透過人民的交流，最能彰顯台灣多元社會的精神、生活、文化。

新丁粄為全國重要客家節慶之一，其中還含有生育意義。江啟臣說，政府不斷催生，現場有新人完成婚禮，活動還有求子儀式等，透過傳統信仰給予祝福，讓催生過程更有意義。

多國代表現場品嚐新丁粄滋味，大讚好吃。他們也分享參加新丁粄節心情，史瓦帝尼王國駐台大使蒙西比（Promise Msibi）表示，一個社會沒有自己的文化，也不會去尊重其他的文化，無法繼續傳承下去，藉由認識一個社會文化可鑑往知來。

立陶宛駐台代表盧思融（Paulius Lukauskas）指出，去年在桃園參加客家文化，認識客家文化的底蘊、內涵，很期待接下來的活動。

印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）說，在印度也有這樣的文化盛會，彰顯民主、多元價值。駐台北印尼經濟貿易代表處副代表卓馬廷（Zulmartinof）指出，印尼也有很多客家文化、客家庄，依據台灣時間舉行慶典，印尼很尊重各國多元文化，藉由文化傳遞可認識彼此。（編輯：謝雅竹）1130224

2024台中東勢新丁粄節24日在東勢客家文化園區熱鬧登場，現場由與會來賓共同切下「龜粄」與「桃粄」，並現場品嚐大粄滋味。中央社記者趙麗妍攝 113年2月24日
2024台中東勢新丁粄節24日在東勢客家文化園區熱鬧登場，現場由與會來賓共同切下「龜粄」與「桃粄」，並現場品嚐大粄滋味。中央社記者趙麗妍攝 113年2月24日
#台中市
#台灣
#江啟臣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.205