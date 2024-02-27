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高雄YouBike2.0運量成長 115年將設1500租賃站

2024/2/27 14:03
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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄YouBike2.0去年突破1549萬人次使用，相較民國111年大幅成長35.5%。交通局今天表示，將持續推出高雄YouBike2.0擴充計畫，預計115年前全市將達1500處公共自行車租賃站。

根據高雄市交通局最新統計指出，高雄YouBike2.0啟用至今已突破4300萬人次使用，去年全年運量超過1549萬人次，相較111年運量成長突破35.5%。

其中，新導入的YouBike 2.0E電動輔助自行車，平均每日周轉率高達9次，較YouBike2.0高出1倍以上。去年熱門場站前3名依序為高鐵左營站、捷運凹子底站4號出口及捷運後驛站2號出口，各站平均每月運量均超過1萬人次。

交通局今天新聞稿指出，截至今年2月底，市府與微笑單車團隊已於全市各交通節點、學校、商圈、觀光景點等處設置共1306站，交通局也推出高雄YouBike2.0擴充計畫，預計115年前全市將達1500處公共自行車租賃站。

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為持續鼓勵民眾使用高雄YouBike2.0，交通局配合行政院通勤月票政策，推出399高雄市區TPASS通勤月票及999南高屏全區TPASS通勤月票，騎乘YouBike2.0（含2.0E）可享前30分鐘免費。

另外，使用一卡通也有雙向轉乘公共運輸優惠；而高雄市籍學校大專院校以下在學學生，持有數位學生證、學生認同卡、高雄兒童卡則享YouBike2.0（不包含2.0E）前30分鐘免費優惠。（編輯：黃世雅）1130227

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