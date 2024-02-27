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埔霧公路2/29起施工實施交管 每30分鐘放行1次

2024/2/27 15:27
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（中央社記者吳哲豪南投27日電）公路局中區養護工程分局今天指出，台14線埔霧公路71公里南豐路段到74公里人止關路段，2月29日至3月26日施工清除邊坡危木浮土，除例假日外，將實施交管，每30分鐘放行1次。

台14線起點為彰化縣彰化市，終點為南投縣仁愛鄉，全長99公里，為進入南投縣埔里鎮、日月潭及霧社鄉的重要公路，其中埔里至霧社段被稱為埔霧公路，也是通往清境農場、合歡山必經道路。

公路局中區養護工程分局埔里工務段發布新聞稿說明，台14線埔霧公路71公里南豐路段至74公里人止關路段，為進行清除邊坡危木浮土作業，排定2月29日起至3月26日，除例假日外，每天上午8時至下午6時施工，施工時會實施交管，每30分鐘放行1次。

埔里工務段指出，山路邊坡易受強降雨、乾旱崩裂等氣候影響，偶有碎土、枯木，為維護行車安全，規畫清除邊坡危木浮土。

埔里工務段說明，施工時，此路段每30分鐘放行1次，現場人員也會視實際狀況機動調整，呼籲用路人耐心等候減速慢行，並聽從交管人員指揮通行。（編輯：郭諭儒）1130227

#埔里
#公路局中區養護工程分局
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