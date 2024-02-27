學測成績公布 嘉市3/9辦大學博覽會助選擇志向

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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）113學年度學測成績今天揭曉，嘉義市政府3月9日將在市立體育館辦理2024大學博覽會，邀集63所大專校院多元呈現各校特色，協助高中應屆生依興趣選擇最適合就讀的學校。

嘉義市教育處今天發布新聞稿指出，今年學測成績今天公布，尚未決定報名校系的高中生，可利用3月9日的大學博覽會，多方蒐集資訊，以增進對全台各大專校院系所了解，為未來生涯發展搶得先機。

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嘉義市長黃敏惠表示，2024大學博覽會邀集全台63所大專校院參展，開放家長及學生自由參觀，讓各校展現辦學的能量與創新，提供高中職學生多元升學資訊，助學生依興趣選擇進入最適合學校就讀。

2024大學博覽會邀集多校參展，有一般大學及技職體系學校，包括中正大學、中興大學、嘉義大學、台灣藝術大學、雲林科技大學、高雄醫學大學、中山醫學大學、台灣體育運動大學、亞洲大學及馬偕醫學院等學校共襄盛舉。（編輯：郭諭儒）1130227