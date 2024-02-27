更多編輯台推薦新聞：
學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看
生活

學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到
兩岸

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光
政治

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

學測成績公布 嘉市3/9辦大學博覽會助選擇志向

2024/2/27 17:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）113學年度學測成績今天揭曉，嘉義市政府3月9日將在市立體育館辦理2024大學博覽會，邀集63所大專校院多元呈現各校特色，協助高中應屆生依興趣選擇最適合就讀的學校。

嘉義市教育處今天發布新聞稿指出，今年學測成績今天公布，尚未決定報名校系的高中生，可利用3月9日的大學博覽會，多方蒐集資訊，以增進對全台各大專校院系所了解，為未來生涯發展搶得先機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

嘉義市長黃敏惠表示，2024大學博覽會邀集全台63所大專校院參展，開放家長及學生自由參觀，讓各校展現辦學的能量與創新，提供高中職學生多元升學資訊，助學生依興趣選擇進入最適合學校就讀。

2024大學博覽會邀集多校參展，有一般大學及技職體系學校，包括中正大學、中興大學、嘉義大學、台灣藝術大學、雲林科技大學、高雄醫學大學、中山醫學大學、台灣體育運動大學、亞洲大學及馬偕醫學院等學校共襄盛舉。（編輯：郭諭儒）1130227

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.16