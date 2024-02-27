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托育員涉重壓1歲男童 基市府開罰6萬元

2024/2/27 18:47
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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市政府去年底聯合稽查托嬰中心，發現某私立托嬰中心托育員余女涉嫌重壓1歲男童，余女於2月7日被解僱。社會處今天說，經調查後，依法裁罰余女和托嬰中心各新台幣6萬元。

社會處去年12月21日針對兒童及少年福利機構聯合稽查，抽看某私立托嬰中心監視器畫面，發現這名1歲男童於去年12月12日在托嬰中心內壓在另名孩童背上，余女發現後將1歲男童抱起，以身體將他壓在地板，之後托育人員蔡女將1歲男童抱起，放置在一旁溜滑梯平台。

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社會處表示，昨天召開專案審查會議，調查結果不當行為屬實，余女違反兒童及少年福利與權益保障法「其他對兒童及少年或利用兒童及少年犯罪或為不正當之行為」，除裁處6萬元外，半年內不得從事托育人員，期間應接受20小時親職教育輔導專業課程。

社會處表示，蔡女發現後未阻止，但有積極主動將1歲男童抱離現場，依兒少權法，命蔡女接受6小時親職教育輔導專業課程。托嬰中心未於得知後24小時內通報，依兒少權法裁罰6萬元並限期改善，另配合家長需求辦理退費及相關事宜。（編輯：方沛清）1130227

#托嬰中心
#兒童及少年福利與權益保障法
#社會處
#基隆市政府
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