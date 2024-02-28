北市動物園保育員環繞 34歲黑熊爺爺「小熊」辭世

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）民國78年被民眾買下送至台北動物園，黑熊「小熊」逐漸長成大熊、再變成老熊，但保育員日前發現牠下半身無法動彈，積極治療後仍不見好轉，決定忍痛放手，讓牠不再辛苦。

台北市立動物園昨天深夜在臉書發文向「小熊」道別，感謝牠近35年來陪伴許多人長大，創造數不清的美好回憶，更成為動物園界最年長的亞洲黑熊。但對保育員而言，牠將是永遠的「小熊」，「謝謝你讓我們可以照顧你、陪伴你直到最後一刻。」

動物園回顧，78年10月31日，當時出生僅約2到3個月的「小熊」被關在籠子裡，放在阿里山路邊販售，一名來自新北市的陳先生於心不忍，自掏腰包買下牠並送到動物園來，希望牠獲得適當的照顧。

在保育員細心呵護下，「小熊」轉眼間長成了健壯的大熊，再漸漸變成老熊，並像其他高齡動物一樣，陸續出現脊椎骨刺、關節炎、高血壓等症狀，毛髮變得稀疏、行動逐漸遲緩。

動物園指出，一般野外黑熊平均壽命約25歲，所以「小熊」年紀如同人瑞，近年來居住在台灣動物區的黑熊養老村，偶爾到戶外活動場走走曬太陽，吃飽後常常打盹夢周公，愜意生活。

直到24日傍晚，保育員發現「小熊」動作比往常明顯吃力，隔天甚至無法移動下半身，帶到醫院檢查後，透過各項指數評估及電腦斷層結果，發現牠有脊椎贅骨生成及椎間盤疾病，尤其以後段腰椎最為嚴重，推測因此壓迫脊髓與神經根，導致不良於行。

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動物園表示，經過兩天急症處理及雷射治療，「小熊」狀況依然不見好轉，醫療團隊考量牠過於年長不適合進行手術，且術後治癒機率極低，加上長期臥躺將衍生褥瘡或其他身體不適，與各方討論後決定艱難地放手，讓「小熊」不再承受辛苦與疼痛。

動物園說，在生命的最後一天，保育員為「小熊」鋪著厚厚的乾草床，所有照顧過牠的保育員齊聚一堂，分享對「小熊」美麗身影的記憶、呼喚時耳朵如雷達般不停轉動的模樣，送牠離開這個世界。（編輯：陳政一）1130228