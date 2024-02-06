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北市動物園門票4月調漲 新增收入將提升動物福祉

2024/2/6 17:53（2/6 17:58 更新）
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動物園門票4月1日起調漲。（北市動物園提供）
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（中央社記者陳怡璇台北6日電）台北市長蔣萬安今天在市政會議上拍板，動物園門票4月1日起調漲，非台北市民的成人票100元，學生無論是否為台北市民都是50元，增加收入約4100萬元將用於提升動物福祉等。

台北市立動物園現行全票新台幣60元、優待票30元的收費標準，自民國86年以來不曾調整；園方先前規劃調漲票價，漲價方案今天在市政會議上由蔣萬安拍板通過。

動物園表示，4月1日起實施新票制，調整項目包括全票調整為100元（台北市民維持全票60元），團體票購票人數達30人以上團體，可享有每人70元的優惠票價；學生等（無論是否為台北市民）優待票也調整為每張票價50元。

至於台北市12歲以下孩童和長者一樣免費，不受影響；持有志願服務榮譽卡的民防、義警消、災害防救志願組織編組成員，統一適用優待票價50元。其餘如教育中心、遊客列車等其他費用則維持現行規定。

動物園園長諶亦聰表示，預計將為市庫增加4100萬元收入，將用來優化動物園動物福祉的軟硬體設施等。

動物園發言人曹先紹補充，北市動物園最近剛接受完北美動物園暨水族館協會（Association of Zoos and. Aquariums）的專業評鑑，項目包含動物福利、醫療、遊客服務、人員安全等，新增的門票收入經費將優先提升動物福祉及加強國際交流等。（編輯：蕭博文）1130206

#北市動物園
#台北市
#蔣萬安
#諶亦聰
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