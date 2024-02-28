嘉市休憩熱區嘉油鐵馬道增照明 3/1起分區開放

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（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）嘉義市嘉油鐵馬道全長逾3公里，自闢建後，一直是民眾休憩熱門區域，市府爭取經費投入全線夜間照明、人行空間等工項，世賢路站至民生南路站已完工，3月1日起開放。

嘉義市政府觀光新聞處今天發布新聞稿指出，嘉油鐵馬道途經嘉義市美源、光路、獅子、紅瓦里4里，並延伸至嘉義縣水上鄉下寮村鴿溪寮站，全長3.1公里，自民國97年闢建以來，一直是民眾休憩的熱門區域。

嘉義市觀新處長張婉芬表示，嘉油鐵馬道已開放逾15年，為提升鐵馬道夜間光環境與硬體設施品質，向中央爭取建設經費，獲交通部觀光署核定補助約新台幣6千萬元，投入全線夜間照明、人行空間、護欄、休憩廣場優化及新設公廁等工項。

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張婉芬指出，嘉油鐵馬道光環境使用的燈具有省電、不眩光、低色溫及造型佳等特點，並依照不同位置地點，採用不同高度與亮度的照明方式，搭配暖色系照明，營造安全舒適夜間休憩環境。

觀新處表示，減少衝擊民眾日常使用前提下，鐵馬道分成3個工區施工，世賢路站至民生南路站為第1工區，3月1日將開放；民生南路站至南京路站為第2工區，預計5月1日開放；第3工區南京路站至紅瓦厝站，因除了燈具、欄杆與人行道改善外，也包含2座新設組合式公廁工程，預計8月中旬才會完工。（編輯：陳仁華）1130228