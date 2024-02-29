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台南各區推寵物友善公園 113年增南區明和公園等3處

2024/2/29 19:34（2/29 19:56 更新）
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台南市政府推動設立南區明和公園寵物友善專區，獲市議會多名議員及當地里長支持，盼落實人犬分流，讓飼主及犬隻能盡情奔跑，並設置適當高度圍籬避免犬隻逃脫。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月29日
台南市政府推動設立南區明和公園寵物友善專區，獲市議會多名議員及當地里長支持，盼落實人犬分流，讓飼主及犬隻能盡情奔跑，並設置適當高度圍籬避免犬隻逃脫。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月29日
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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市政府規劃於各行政區設置寵物友善公園，今年預計完成永康西灣里滯洪池、東區竹篙厝公園及南區明和公園3處，已完成工程發包，預計今年中完工。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，因應民眾飼養寵物數量增加，市府持續於各區規劃設置寵物友善公園，除既有安平寵物公園及南瀛綠都心寵物公園外，今年度規劃於永康區西灣里滯洪池、東區竹篙厝公園及南區明和公園3處設置寵物友善公園。

農業局指出，其中南區明和公園是市民喜愛運動休憩地點之一，也常見許多飼主攜帶毛小孩散步活動，考量犬隻因天性好奇，如遇見其他民眾或寵物易主動靠近引發意外，動保處現於公園內規劃寵物友善專區，落實人犬分流，讓飼主及犬隻能盡情奔跑，並設置適當高度圍籬，避免犬隻逃脫。

農業局表示，公園門口亦配有撿便袋，加強宣導飼主應有「隨手清狗便」好習慣，也可減少犬隻於公園隨處便溺亂象。

農業局指出，未來各座寵物友善公園完工啟用後，飼主可多加利用，但應注意攜帶犬隻外出時善盡管理責任，繫妥牽繩或有適當防護措施，與毛小孩同樂時避免影響他人，共同打造動物友善城市。（編輯：陳仁華）1130229

#台南市政府農業局
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