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警廣台中台連13年辦捐血 吸引逾萬人次響應

2024/3/1 15:43（3/1 15:56 更新）
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警察廣播電台台中分台1日舉辦捐血活動，吸引許多民眾到場參與，一同挽袖捐血。中央社記者蘇木春攝 113年3月1日
警察廣播電台台中分台1日舉辦捐血活動，吸引許多民眾到場參與，一同挽袖捐血。中央社記者蘇木春攝 113年3月1日
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（中央社記者蘇木春台中1日電）內政部警政署警察廣播電台台中分台今天舉辦捐血活動，吸引許多民眾參與，主辦單位表示，已連13年發起活動，號召逾1萬人次捐出熱血，今年適逢70週年台慶，希望傳遞愛心給更多人。

警廣台中分台分台長劉莉菁表示，今年警廣開播邁入70週年，今天響應台慶舉辦捐血活動，台中分台自民國100年起每年舉辦2至3場空中傳愛捐血活動，至今已逾1萬人次捐出熱血，相當不容易。

活動今天在行政院中部聯合辦公中心禮堂舉辦，多家企業都到場響應，台中市政府警察局、高速公路局中區養護工程分局、公路局中區養護工程分局等單位，也到場設攤進行交通安全、治安趣味問答宣導。

劉莉菁說，感謝企業界與民眾的支持，每一袋熱血都很珍貴，它代表著每個為捐血活動付出的愛心，也希望將祝福警廣70週年的心意，傳遞給更多需要的人。

台中捐血中心業務組長趙榮秋指出，以台中捐血中心來說，統計截至今天各類血型庫存約9天，只有AB型比較低一點、維持在7天，算是不錯穩定的狀況，前陣子農曆年後庫存比較低一點，感謝這段期間很多社團共同響應捐血，讓血液庫存維持還不錯。

趙榮秋說，邁入高齡化社會，捐血中心發現捐血者也開始高齡化，希望能有更多年輕的捐血人加入，讓血源有源源不絕的新血加入。（編輯：黃世雅）1130301

台中捐血中心業務組長趙榮秋1日表示，隨著高齡化等社會變遷，捐血中心發現捐血者也開始高齡化，希望能有更多年輕的捐血人加入。中央社記者蘇木春攝 113年3月1日
台中捐血中心業務組長趙榮秋1日表示，隨著高齡化等社會變遷，捐血中心發現捐血者也開始高齡化，希望能有更多年輕的捐血人加入。中央社記者蘇木春攝 113年3月1日
#台中捐血中心
#捐血
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