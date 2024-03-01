草莓農吳一庭克服困境 僅32歲獲雲林10大菁英農民

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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）雲林縣農會今天辦理農民節表彰大會，其中農民吳一庭7年前返鄉種草莓，克服東北季風和病蟲害等考驗，致力研發多樣加工食品，且善用企管專長，創造個人品牌，年僅32歲榮獲10大菁英農民。

雲林縣農會今天辦理農民節表揚大會，表揚10大菁英農民、績優農會及推廣農業有功人員、團體，慶祝農民節；雲林縣長張麗善、雲林縣農會總幹事陳志揚等人出席觀禮。

張麗善表示，雲林是農業大縣，農民努力耕作，不斷提高耕作技術，導入智慧科技，提供優質安全的農作物，確保國家糧食安全。

陳志揚指出，今年10大菁英農民中有4人為7、8年級生，顯示青年返鄉從農已有成果。

10大菁英農民分別為有機達人柯力誌、職人生產達人黃衍勳、產銷履歷達人謝志坪、雜糧達人沈泓志、養鴨達人林和成、花胡瓜高手王健生、有機蔬菜達人陳文哲、葉菜王子賴建忠、洋香瓜人林宜賢和草莓百香果王子吳一庭。

大學時期就讀企管系的吳一庭因愛吃草莓，退伍後返回四湖鄉種草莓，他表示，父母支持回鄉務農，唯一擔憂的是四湖鄉風頭水尾、東北季風強勁種植草莓，其產量和收益等問題。

吳一庭說，為了學習種植技術，到苗栗請教前輩，自製益生菌，採離地式無毒種植，7年來曾因病蟲害等原因，產量略減，但他相信危機即是轉機，向友人購買草莓，研發草莓大福、草莓饅頭等加工製品。

吳一庭用標準化栽培管理模式，加上自創品牌開拓通路，並致力推廣食農教育，協助社區辦理綠色照護，獲得雲林縣農會表揚。（編輯：黃世雅）1130301