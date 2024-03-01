融入課程與生活 苗縣3校人員客語教學績優獲獎

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）客委會評核112年度推動客語為教學語言績優學校及人員，苗栗縣小木偶幼兒園等3校及人員獲獎，縣長鍾東錦今天接見表揚，肯定將客語融入生活與課程，幫助客語永續傳承發展。

客委會日前公布112年度推動客語教學語言績優學校及人員獲獎名單，全國有3所幼兒園與12名教育人員獲獎，其中，苗栗縣小木偶幼兒園獲績優學校，小木偶幼兒園長鍾林秀美、僑育國小學務主任張淑萍、中興國小附設幼兒園主任李燕珍獲選績優人員。

獲獎3人今天到苗栗縣政府接受縣長鍾東錦接見表揚。鍾東錦指出，苗栗縣身為客家大縣，推動客語績效連年表現亮眼，除行政部門努力外，學校及教育人員也功不可沒，他感謝深耕客語教學的學校、老師，並加碼頒發獎勵金鼓勵，3名獲獎者也分享客語教學經驗。

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縣府文化觀光局表示，小木偶幼兒園及中興國小附設幼兒園是全國唯二全客語教學幼兒園，從用餐、問候語到節慶活動，將客語融入日常生活，積極推動客語學習課程及主題式教學，例如客語唸謠創作、認識傳統客家音樂、山歌、營造客家文化情境等；僑育國小則首創客英雙語教學，精采的辦學績效吸引更多學生回流，使學校成為社區的滿額學校，3所績優學校及人員都是客語教育典範。

鍾東錦說，語言文化的傳承必須落實在生活當中，除學校教學外，他鼓勵大家「從小、從家裡、從日常」講客家話，不要讓祖宗的語言在這一代消失不見。（編輯：張銘坤）1130301