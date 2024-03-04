更多編輯台推薦新聞：
LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典
運動

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史
運動

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景
國際

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中后里爺孫拾金不昧 移工找回皮夾大讚台灣人情味

2024/3/4 10:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中4日電）印尼籍移工阿朋（化名）日前到台中后里區遊玩，騎乘租賃自行車行經麗寶Outlet時，不慎遺落皮夾，1對爺孫路邊發現送交大甲分局月眉派出所，阿朋失而復得大讚台灣人情味。

台中市警察局大甲分局今天發布新聞稿指出，尋獲遺失皮夾的是月眉民防分隊洪小隊長的孫子洪小弟，爺孫返家路上，洪小弟眼尖瞥見路邊1只黑色物品，提醒爺爺下車查看，才發現是裝有身分證件及大筆鈔票的皮夾，立即送到月眉派出所。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方表示，透過健保卡資料聯繫上失主阿朋，告知到所領回。阿朋抵達派出所時仍相當焦急，原來他才來台工作不到半年，因不諳中文，只好循原路找尋，幸好沒多久即接到警方來電，尋回重要身分證件、金融卡，以及辛苦賺取的薪水新台幣2萬3千多元，放下心中大石。

阿朋對於洪小隊長及洪小弟的善行義舉頻頻道謝，且大力讚賞警察高效率，深刻感受台灣最美人情味。（編輯：陳仁華）1130304

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.201