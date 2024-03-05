惠光導盲犬學校培育本土指導員 造福更多視障者

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）惠光導盲犬學校今天表示，新聘訓練服務總監茱莉（Julijana）負責訓練台灣本土訓練師與指導員，將造福更多視障者。校方因應台灣交通與生活環境，打造個別需求的訓練與服務。

惠光導盲犬學校校長曾瀚霖今天在記者會表示，致力於培訓導盲犬及專業人才，並推動法令保障視障者與導盲犬權益。「開路天使計畫」則讓導盲犬除幫助視障者，也幫助其他的視障者、低視能及視力不佳的長輩。

惠光秘書長陳雅芳表示，培訓導盲犬免費提供給視障者使用，目前，校內有6隻成犬，1年1至2胎，約可生產6隻幼犬。但所耗費的照顧、培訓人力與經費，才是供不應求的關鍵。

陳雅芳是台灣第一位女性導盲犬訓練師及指導員，曾在紐西蘭皇家導盲犬中心，學會分辨狗的健康、顏色和血統。她說，若每年送學員出國培訓效益不佳，故2022年8月起，邀克羅埃西亞籍茱莉（Julijana Gyorgy Matesic）加入團隊直接在台灣培訓。

陳雅芳說，導盲犬訓練師培訓犬隻聽懂指令，指導員則協助視障者與犬溝通。茱莉自己也是獸醫師，具有掌握犬隻個性的專業。

茱莉帶著訓練中的導盲犬OPAL接受中央社記者訪問表示，她從擔任克羅埃西亞導盲犬志工開始，在母國、香港、台灣已訓練18名指導員等；所照顧的犬隻更是超過百隻，盼更多的台灣本土學員可造福視障者。

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茱莉有時陪著學員、帶著導盲犬搭火車，熟悉工作性質；她說，比起香港，台灣的人行道狹窄、高低起伏、障礙物多等、交通繁忙混亂，且視障者常因工作忙碌，難以與導盲犬共同訓練，這些都是挑戰。

曾瀚霖說，惠光根據個案發展個別需求的訓練與服務計畫；所培訓服務的每組導盲犬與使用者，都是獨一無二。除將於戶外活動推廣導盲犬正確觀念，電視主播張齡予將擔任親善大使，邀民眾成為導盲犬的寄養或寄宿家庭，或資助導盲犬的上學經費。（編輯：張銘坤）1130305