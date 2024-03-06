東螺溪岸賞木棉花不讓臭味敗興 彰化稽查畜牧廢水

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（中央社記者鄭維真彰化6日電）正值木棉花季，彰化東螺溪岸擁全台最長木棉花道，吸引眾多遊客賞花；但因最近雨水少，沿岸上百家畜牧場持續排廢水，縣府為避免遊客聞臭掃興，即起啟動沿岸水質稽查。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，東螺溪岸旁的木棉花道長達1公里多，是台灣最長木棉花道，每年吸引眾多旅客前來賞花；近年因旱雨水缺乏，在缺少水源注入情形下，東螺溪流域110多家畜牧業廢水仍持續排入，導致污染物排放總量超出東螺溪水體涵容量能，造成水質惡劣，環保局為改善東螺溪畔水環境、提升休憩品質，在木棉花季全面加強東螺溪畔旁畜牧業查核。

環保局表示，透過科技執法，在東螺溪畔放置多套移動式遠端監控水質感測器，透過24小時監控不間歇，掌握水質變化，找出可疑目標及適合出動稽查時機；同時，整合水環境巡守隊36隊，只要發現水色異常時，立即通報環保局報案中心，由專業環保稽查人員前往查處，形成完整環保稽查網絡。

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縣府統計，去年查核全縣畜牧業1188場次，有85家畜牧業遭處分並罰鍰新台幣442萬多元；其中，東螺溪畔熱區查核366場次，占3成總查核量能，為重點查核熱區，有33家畜牧業遭處分，共罰鍰逾122萬元。

環保局表示，偷排業者經查獲最高可處2千萬元罰鍰，後續仍須針對場內廢水處理設施進行相關改善，並要花費上百萬元設置自動連續監測設施、獨立專用電子式電度表等設備，業者應予以正視。（編輯：陳仁華）1130306