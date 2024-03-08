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孩子半夜身體不適 基市設LINE醫師24小時線上諮詢

2024/3/8 13:36
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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）孩子半夜身體不適，家長想尋求醫療諮詢，為解決家長困境，基隆市府今天宣布啟用親子照護LINE線上照顧諮詢平台，由醫師和護理人員提供24小時線上諮詢服務。

基隆市長謝國樑在記者會表示，孩子半夜身體有病痛，家長時常面臨診所已休息，不知道是否要把孩子送去急診，想要尋求醫療諮詢，因此市府首創親子照護LINE線上照顧諮詢平台，由具有處理兒童相關疾病專業醫師及護理人員提供線上諮詢服務。

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基隆市府衛生局長張賢政指出，基隆親子照護LINE線上諮詢平台可提供12歲以下兒童日常照顧常見問題諮詢及處理，可提供24小時線上諮詢服務，但主要針對醫療院所休診的晚間8時至隔日上午8時，及週末假日為主，此外，還有衛教專區提供衛教內容，也可透過平台查詢兒童就醫資訊。

基隆市衛生局表示，目前基隆親子照護平台已有150名家長加入試用，預計4月可望累積超過200名，衛生局會持續擴大邀請家長使用，使平台成為幼兒照顧諮詢的堅強後盾，讓下一代能在友善環境平安健康長大。（編輯：方沛清）1130308

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