市政狀況多挨批螺絲鬆 蔣萬安：修正SOP即時回應

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（中央社記者陳怡璇台北8日電）北市內湖、南港昨多處民宅天然氣停供，加上日前深坑大火環保局挨批速度慢、社會局員工販毒等，北市遭質疑螺絲鬆了；市長蔣萬安表示，面對問題、修正SOP即時回應。

蔣萬安今出席「2024台北玫瑰展」開幕式，接受媒體聯訪時被問及，內湖、南港昨晚許多民宅忽然沒有天然氣可使用，以及日前環保局對深坑大火反應不夠快、社會局員工販毒等，遭質疑北市府螺絲鬆了。

蔣萬安表示，第一時間產業局就回報天然氣停供一事，他立刻要求以恢復供氣為優先，各局處橫向聯繫、以臉書等社群通知民眾，也確認沒有公安問題。

蔣萬安說，今天早上產業局已召開跨局處檢討會議，要求欣湖天然氣公司必須到場說明，為何這次施工作業沒有提前申請、通報以及預告，且要提出快速方便的補償方式。

至於市政螺絲鬆，蔣萬安回應，每一次事件就是面對問題、解決問題，把過往SOP修正，希望碰到各種狀況都能夠即刻回應民眾。

另外，立法院外交及國防委員會7日邀請國防部長邱國正報告國防部業務概況，邱國正指出，兩岸狀況很嚴峻，他每天都提心吊膽，也睡得不好。

媒體追問此事，蔣萬安說，所有民眾都關注區域和平穩定與繁榮發展，所以他常說「越緊張的時候，越需要溝通對話」，希望未來新政府也應該朝向民眾期待來努力。（編輯：張銘坤）1130308