蔣萬安視察營養午餐 清查辣椒粉咖哩粉供應商

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北7日電）防蘇丹紅入校園，北市營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉至月底；市長蔣萬安今臨時視察營養午餐情形，表示清查上游供應商，一旦查獲違法就嚴格開罰。

含致癌物蘇丹紅辣椒粉風波，北市政府教育局昨天宣布學校營養午餐暫停使用辣椒粉和咖哩粉，蔣萬安今天前往健康國小視察營養午餐，包含食材倉庫及廚房調料區、調味品和調整後的菜單，以及學童用餐狀況。

蔣萬安表示，衛生局所查獲的蘇丹紅下游並未流到學校團膳業者，但是其他縣市還在持續清查當中，衛生局會持續跟其他縣市保持密切聯絡，同步全面清查目前辣椒粉、咖哩粉相關的供貨上流廠商，只要一旦查獲就依法辦理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔣萬安強調，衛生局之前已經做了相關稽查，若查獲違法如未如實申報、登錄食品追蹤管理資訊系統、有礙違法食品追溯追蹤作業，就會依法裁罰新台幣144萬；廠商明知檢測結果有危害人體卻未主動通報、甚至偽造相關檢測報告並供貨，依法裁處200萬元。

蔣萬安說，捍衛食安是中央地方要共同合作，也必須肩負的責任，當疑慮還沒有完全消除之前，即刻對校園端要求營養午餐要確保食材的安全性，未來會根據專案稽查的進度跟結果調整政策。（編輯：張銘坤）1130307