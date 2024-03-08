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府中15推故事工作坊 帶民眾重新認識家庭

2024/3/8 16:40
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（中央社記者楊侃儒新北8日電）新北市文化局今天說，府中15將於3月23日推出「我的家人真可愛」家庭故事探索工作坊，透過藝術創作體驗，帶領民眾重新發現家族故事。

府中15是新北市第一個以推廣、放映紀錄片為主的場所，目前展出《回家之後─紀錄片故事特展》，以《神人之家》、《日常對話》、《給阿媽的一封信》三部紀錄片讓民眾反思自己與家人的關係。

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文化局今天發布新聞稿表示，其中《給阿媽的一封信》不僅是紀錄片，也是一場教育創新行動，其延伸發展的「島嶼的集體記憶」教學計畫，引導學生透過藝術創作探尋自己不知道的家族故事，進而建立與家族的互動關係。3月23日邀請參與計畫的老師，將課程搬到展覽現場，用工作坊形式與民眾交流。

文化局說，「我的家人真可愛」家庭故事探索工作坊，明天起開放免費報名，邀請民眾帶自己的家人一起參加。活動資訊請洽府中15官網（https://www.fuzhong15.ntpc.gov.tw/）及臉書（Facebook）粉絲專頁（https://www.facebook.com/fuzhong15）。（編輯：張銘坤）1130308

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