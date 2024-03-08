羅東羊肉湯業者遭控洗衣袋燉湯 衛生局稽查未發現

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（中央社記者王朝鈺宜蘭8日電）宜蘭縣羅東夜市知名羊肉湯業者遭網友質疑用洗衣袋燉煮中藥湯，業者澄清袋子是使用耐熱可達攝氏250度的煮飯巾；衛生局獲知後立即派員前往稽查，並未發現類似洗衣袋的包材。

網友在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」發文指出，宜蘭有名的羊肉湯用洗衣袋燉煮中藥湯，引起網友議論。

對此，業者接受媒體訪問表示，袋子是使用耐熱可達攝氏250度的煮飯巾，煮飯巾上方其實是一條繩子，可能使用久了，繩子被誤認為拉鍊。

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宜蘭縣政府衛生局表示，接獲訊息後，立即派員前往稽查，經查現場並無發現有類似洗衣袋的包材，已責令業者對使用的食品容器具須確認材質及耐熱溫度必須符合相關規定。

此外，衛生局指出，對於這間業者員工今年未完成體檢，不符合食品良好衛生規範準則規定部分，已開立限期改善通知書，責成業者限期改正，屆期如未改正，將依違反食品安全衛生管理法，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，衛生局也會持續稽查，維護民眾食的安全。（編輯：唐聲揚）1130308