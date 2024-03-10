議員質疑大直損鄰案閉門還債 北市：會列席協助

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）12日有一場「基泰大直」賠償說明會，台北市議員陳怡君今天指出，說明會拒民代及媒體關心，受損戶憂閉門還債恐遭矇騙；建管處說，將派員列席，並提賠償金提存法院等配套。

基泰建設位於台北市大直街的「基泰大直」建案，去年9月7日因開挖地下層不慎，導致周邊建物傾頹毀壞成為重災戶。

民進黨籍台北市議員陳怡君今天透過新聞稿質疑，基泰還錢疑藏陷阱，因為當地里長公布欄於今年3月5日張貼「基泰大直賠償說明會」文件，內容公告損鄰戶基泰建設將於3月12日晚間7時於大直國小召開賠償說明會，稱「有意願和解再來！並攜帶證件及印章存摺、建物權狀影本！拒絕民代及媒體關心」，引發受損戶不安且擔憂「誰來為我們釋疑及把關」。

陳怡君表示，大直基泰損鄰案，3大公會鑑定標的共198戶，鑑定結果需賠償共176處，賠償金額為新台幣1668萬3229元。但受損戶從年前等到年後，苦等基泰建設賠償未果。

她說，直到自己提出質疑後，基泰建設才回應稱經與台北市政府討論指導下，已有具體共識及方案，其中公會鑑定費用與多項工程款、北市府暫支款等，將由基泰支付，所有項目款項正核實支付中。

陳怡君認為，目前部分受損戶建物持續下沉中、磁磚繼續掉落中，更有受損戶1樓至地下室嚴重龜裂，造成不明水源淹地下室，每天都生活在不方便的恐懼中，身心俱疲，如今基泰建設只想打著「低於市價還錢和解」的主意。

由於賠償說明會並無北市府及基泰建設的正式公文通知，陳怡君表示，這讓受損戶不禁質疑，說明會並未說明北市府是否派員出席，為住戶主張權益或協助溝通釋疑，台北市長蔣萬安在哪裡；以及說明會文宣上稱是邀請「有意願」以3大技師公會鑑定賠償金額為「和解條件」者，質疑基泰和解誠意，認為3大技師修繕報告金額與現今損鄰狀況有所差異，損鄰金額必須重估。

陳怡君說，北市府放任受損戶獨自與基泰建設交手，其相關權益誰可幫忙主張，受損戶也擔心基泰「閉門還債」被矇騙，她要向蔣萬安喊話，沒有正式公文、沒有官員列席且口耳相傳的賠償說明會，北市府難道不用出面保護受害市民嗎，「蔣萬安市長！拜託您摸著良心硬起來可以嗎」。

對此，建管處回應表示，案發便委託3大公會進行損鄰鑑定，鑑定報告結論除確認受損建物安全無虞外，也完成損害賠償金額的估算，以作為後續損害賠償依據。

建管處說，除依北市損鄰規則列管外，也正式發函要求基泰建設依照鑑定報告積極與受損戶進行賠償或修復協商，以維護受損戶權益。

建管處長虞積學強調，3月12日的會議為當地里長基於維護里民權益，主動邀集里民召開說明會，以協助受損戶與基泰建設儘速達成賠償共識，若未能達成共識，民眾仍可依損鄰規則規定提出調處程序，若協調不成，北市府仍將要求基泰將鑑定金額1.2倍提存法院，以確保受損戶權益。

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虞積學說明，建物損害賠償雖屬私權爭執，說明會也非北市府辦理，但只要市民有需要損鄰相關法令程序說明，建管處也將派員列席協助。

建管處補充，在損鄰鑑定期間，對於有提出造成生活不便需立即修繕的受損戶，均已要求承造人修復；另受損戶提出拆除塌陷房屋過程後有損害增加的受損部分，也已請專業技師公會進行補充鑑定，結果和賠償金都納入3大公會最終鑑定報告中，以保障受損戶財產損失權益。（編輯：李錫璋）1130310