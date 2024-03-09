二殯新大樓天花板砸傷人 蔣萬安：持續追蹤改善

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）台北市立第二殯儀館1間禮廳的天花板昨天掉落，砸傷正與親屬告別的民眾。台北市長蔣萬安今天說，已在第一時間要求廠商全面檢查並即刻改善，將持續追蹤以確保民眾安全。

台北市立第二殯儀館景行樓去年底開始分階段啟用，1間位於3樓的禮廳卻在昨天發生天花板掉落事件，造成1名女性手部擦傷。殯葬處檢視發現，疑似材板變形導致，已要求廠商依合約改善。

蔣萬安今天上午出席「2024植樹節－公私協力固碳造林新森活」前接受媒體聯訪表示，昨天第一時間便要求廠商全面檢查天花板，有需要改善的就即刻改善、加強固定，廠商也回報已在昨天晚間完成檢查，市府會持續追蹤，確保民眾安全。

由於景行樓戶外停車場動線頻遭詬病，還被議員發現地下停車場高度與規劃設計不同，導致殯葬業者車輛難進入，如今又出現天花板掉落事故，工程品質引發質疑。

蔣萬安回應，他上任後全面檢視過二殯2期工程，並實地到現場看過很多次，也曾經自己開車走過停車場動線，能改善的已經盡量透過工程或管理方式處理，未來會持續跟相關局處討論如何優化，讓民眾使用更順暢。

民進黨台北市議員陳怡君透過媒體群組表示，民眾在新蓋好的禮廳為往生者送別，卻被掉落的天花板砸傷，如今不僅心有餘悸，身體也仍然不舒服。

陳怡君質疑，如果依照殯葬處說法，二殯天花板用不到半年就變形，過程是不是有偷工減料，或驗收過程出現瑕疵，她呼籲市府針對二殯全部工程重新檢視，不要再忽略公共安全。（編輯：方沛清）1130309