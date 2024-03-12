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嘉義高鐵站科技執法上路1個月 取締違停943件

2024/3/12 11:45（3/12 12:36 更新）
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嘉義高鐵站科技執法上路滿1個月，警方12日表示，統計2月取締違規停車943件，假日及連續假期車流順暢度提升不少。（嘉義縣警察局提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月12日
嘉義高鐵站科技執法上路滿1個月，警方12日表示，統計2月取締違規停車943件，假日及連續假期車流順暢度提升不少。（嘉義縣警察局提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月12日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）嘉義高鐵站科技執法上路滿1個月，2月份取締違規停車943件，警方說，假日及連續假期車流順暢度提升，建議候客車輛駛入高鐵站旁停車場等待，30分鐘內免費停車也能避免受罰。

嘉義縣警察局今天發布新聞稿表示，為維護高鐵站周邊路段交通秩序，今年2月1日啟用保鐵五路違規停車科技執法設備，針對雙向紅、黃線違停，運用智慧執法鏡頭自動偵測擷取照片及連續錄影畫面，再由員警製單舉發。

警方表示，統計2月份取締違規停車943件，保鐵五路沿線停車秩序明顯改善，違規停車及併排停車減少，假日及連續假期車流順暢度提升不少。

警方指出，保鐵五路兩側為臨停載客區，前往載客車輛得於劃設黃線路段臨停載客，臨時停車以3分鐘內為限，且需保持立即行駛狀態為原則。

另外，候客時間較長的車輛，建議駛入高鐵站旁附設停車場等待，等乘客出站後再駛往保鐵五路載客，停車場提供30分鐘內免費停車服務，且在上述時間內無須下車操作繳費機即可逕駛出場，請駕駛人多利用。（編輯：郭諭儒）1130312

#嘉義高鐵站
#嘉義縣警察局
#縣警局
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