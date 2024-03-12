520雲林首場集團婚禮 送萬元嫁妝禮品抽機票

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）雲林縣政府將於5月20日舉辦首場集團婚禮，限額30對新人，雲林縣長張麗善今天說，已有14對報名，縣府除了贈送價值萬元的嫁妝外，新人還有機會抽中日本東京來回機票。

雲林縣府曾在2008年舉辦集團結婚，因報名人數不足而未成。縣府今天結合在地婚禮業者，在縣府展示相關商品，舉辦「113年雲林縣集團婚禮」宣傳記者會，張麗善、雲林縣副縣長謝淑亞等人出席。

張麗善表示，集團婚禮選在5月20日舉辦，520諧音我愛你，有希望新人長長久久的寓意，婚禮當天會請戶政人員協助新人換發身分證，並為新人記錄婚禮過程，縣府團隊精心設計，要讓新人備受尊寵。

雲林縣民政處長蕭德恕指出，縣府為新人準備價值萬元的生活禮品當嫁妝，北港朝天宮也贈送每對新人一座白玉媽祖，祝福新人百年好合，早生貴子。

根據雲林縣民政處統計，集團結婚限30對，目前已有14對報名。

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有去年才結婚的夫妻說，雲林集團結婚只收押金新台幣2000元，新人只要自行租借禮服和梳妝，其他婚宴場地、婚攝等費用皆由縣府負擔，可以省下許多錢，還有嫁妝，實在讓人心動。

雲林縣民政處指出，凡參加集團結婚的新人即可參加抽獎，有機會抽中日本東京來回機票。報名資格限年滿18歲以上即將結婚或於活動日前1年內結婚的（112年5月20日以後登記者），報名者有一方設籍於雲林縣或於雲林縣就業民眾優先，報名時間即日起至4月15日下午5時止。（編輯：唐聲揚）1130312