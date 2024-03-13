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台大山地農場賞溫帶花卉 「春之饗宴」16日登場

2024/3/13 10:50（3/13 11:01 更新）
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台大山地實驗農場「春之饗宴」賞花活動16日開幕，歡迎民眾前來欣賞台灣一葉蘭、鬱金香、白頭翁、陸蓮（圖）、虞美人、小蒼蘭等溫帶花卉，今年花期普遍提早。（台大山地農場提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月13日
台大山地實驗農場「春之饗宴」賞花活動16日開幕，歡迎民眾前來欣賞台灣一葉蘭、鬱金香、白頭翁、陸蓮（圖）、虞美人、小蒼蘭等溫帶花卉，今年花期普遍提早。（台大山地農場提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月13日
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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）台大山地農場「春之饗宴」賞花活動16日開幕，農場今天表示，歡迎來欣賞台灣一葉蘭、鬱金香、白頭翁、陸蓮、虞美人、小蒼蘭等溫帶花卉，今年花期普遍提早，這週適合來賞花。

春暖花開，國立台灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場16日至31日辦理「春之饗宴」賞花活動，邀民眾欣賞台灣一葉蘭、鬱金香、白頭翁、陸蓮、虞美人、小蒼蘭等溫帶花卉美麗姿態，台大山地農場表示，最受歡迎的「溫帶花卉區」將安排定時導覽解說服務。

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台大山地農場今天向中央社記者表示，不同花種有不同花期，但今年普遍有提早開花現象，如種在大門口的矮桃已近滿開，往年是月中之後才盛開，因此，這週假日活動開跑來賞花正適合，16日開幕日穿著花樣圖案衣服者，可在服務台領取限量小盆栽，1人限1盆。

台大山地農場表示，農場位於南投縣仁愛鄉台14甲線指標14.5公里處，海拔約2100公尺，為維護遊憩品質，請遊客盡量搭乘大眾交通工具，農場提供南投客運「埔里往返松崗」路線免費接駁至梅峰站，台14甲線15.5公里處停車場也有接駁車供遊客免費搭乘。（編輯：郭諭儒）1130313

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