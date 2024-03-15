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蘭潭建偵測系統防溺 已故義消孫接棒守護水域

2024/3/15 14:40（3/15 14:51 更新）
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為確保蘭潭水庫水域安全，減少民眾誤闖水域範圍，嘉義市政府於蘭潭環潭道路周邊6處熱點，建置「近水域輔助偵測系統」，透過人型辨識技術，並藉由即時影像傳輸及偵測結果截圖告知等方式，即時通知相關單位人員，達到預防意外發生的目的。（嘉義市政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年3月15日
為確保蘭潭水庫水域安全，減少民眾誤闖水域範圍，嘉義市政府於蘭潭環潭道路周邊6處熱點，建置「近水域輔助偵測系統」，透過人型辨識技術，並藉由即時影像傳輸及偵測結果截圖告知等方式，即時通知相關單位人員，達到預防意外發生的目的。（嘉義市政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年3月15日
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（中央社記者姜宜菁嘉義市15日電）嘉市義消林清求民國70年執行蘭潭水庫水上救生巡邏警戒時不幸喪命，嘉市今年建置近水域輔助偵測系統，執行窗口正好是林清求孫子，他透過自己專業繼續守護蘭潭，成地方佳話。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，過去數十年來常發生民眾與釣客誤入水域範圍事件，為提高蘭潭景區遊憩安全，陸續設置救生圈、更新護欄、透過工程建設改善環境景觀，今年更與中華電信合作，結合智慧影像辨識技術與通訊軟體，建置近水域輔助偵測系統。

張婉芬指出，此系統除能有效排除非人型物體，提高通報精準度外，更能輔助警消人員快速掌握現場動態，爭取時效。現階段在蘭潭環潭道路周邊6處熱點設置19支鏡頭，同時現場設有告警揚聲器與單向發話設備，減少警消救援人力非必要的出勤頻率。

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中華電信企業客戶分公司高級工程師林裕敦說，義消林清求是他的爺爺，當年阿公在民國70年9月12日的中秋節，為守護市民安全，犧牲與家人團聚的時間，偕同消防及義消人員於蘭潭水庫執行水上救生巡邏警戒勤務，不幸發生覆舟意外。

林裕敦沒想到40多年後能透過自己的專業知識與技術，繼續為阿公守護蘭潭水域安全，讓阿公的義勇精神繼續流傳下去，他認為，此案不只是一個案子，更是一份使命，與未曾見過面的阿公有連結。（編輯：郭諭儒）1130315

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