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台東高商全國英日文賽全壘打 個人組9人拿9獎牌

2024/3/16 11:10（3/17 09:18 更新）
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國立台東高級商業職業學校日前參加第12屆全國專業英日文詞彙與聽寫能力總決賽，9名參賽師生皆獲獎，獲獎率100%。（台東高商提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年3月16日
國立台東高級商業職業學校日前參加第12屆全國專業英日文詞彙與聽寫能力總決賽，9名參賽師生皆獲獎，獲獎率100%。（台東高商提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年3月16日
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（中央社記者盧太城台東縣16日電）國立台東高級商業職業學校日前參加第12屆全國專業英日文詞彙與聽寫能力總決賽，9名參賽師生，個人組獲得2金1銀4銅2優勝，獲獎率100%。

團體組部分，應用英語科獲團體組全國總冠軍、觀光事業科獲全國英文團體組季軍、日文團體組優勝，資料處理科獲團體優勝成績。

台東高商校長林明錚今天告訴中央社記者，這次比賽東商師生一路從校內賽、南區區域賽到新北市全國總決賽，4個月的賽程及500公里往返舟車勞頓，卻沒有磨滅意志，積極應戰，最後展現了充足的競爭力和精湛的語言能力，在全國決賽舞台上勇奪團體及個人大獎，彰顯外語教育的優異成果。

台東高商應用英語科主任許賀凱主任表示，學生們展現努力和毅力，這些成就不僅是他們個人的勝利，也是整個應英科的榮耀。這些年來，應英科積極爭取計畫，致力提升英語學習成效，並創造多元發展的舞台。期待學生擁有更廣闊的國際視野，成為國家的語言人才。

校方透過新聞稿表示，獲餐飲英文個人組冠軍的觀光科許恩慈說，競賽過程雖然很緊張，但每次線上模擬賽成績會持續激勵自己往前，此次獲全國冠軍雖興奮但不意外，她相信實力的展現是來自於平時累積的努力，並期待有機會能參加進階級的國際交流賽。

獲日文單詞個人組優勝的李建賢，原本是個日文小白，進入東商觀光科才開始修習日文課程，從50音開始到現在突破校內賽、區域賽層層關卡，獲全國優勝佳績，他也覺得驚喜，特別感謝老師的教導與鼓勵，讓他一步步建立學習節奏累積外語能力。

資料處理科老師黃俊豪為激勵學生，特地報名參加人工智慧專業英文教師組競賽。他說，希望透過一起參加競賽，讓學生們知道成就是來自於不斷努力與不放棄的堅持，獲得教師組亞軍，學生也獲季軍佳績，就是最好的回饋。（編輯：郭諭儒）1130316

#黃俊豪
#林明錚
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