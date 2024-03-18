壽山多處藤蔓遭砍 自管處︰多為本土種有重要性

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）國家自然公園管理處近期收到不少通報，指壽山有多處藤蔓遭砍斷，推測是有人擔心蔓藤遮蔭樹冠層或誤認外來入侵種而移除。但多數藤本植物為本土種，有其重要性，自管處籲民眾勿逕行移除。

內政部國家公園署國家自然公園管理處今天在臉書（Facebook）發文表示，最近山友通報壽山上多處蔓藤遭利器砍斷，經現場勘查發現，被砍伐的藤蔓有多種。推測是有山友擔心蔓藤遮蔭樹冠層，或是誤認為外來入侵種而移除。

但國家自然公園管理處強調，多數藤本植物為本土種，且部分為寡食性蝶類的食草，例如小紫斑蝶與盤龍木；且不同季節交替長葉及開花結果的各種蔓藤，也為野生動物提供食物來源，其重要性不容小覷。

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國家自然公園管理處指出，壽山地質為珊瑚礁石灰岩惡地，土壤層淺薄，林木以喬木、灌木及多樣藤本植物，共126種以上組成；交互纏繞的藤本增加喬木在土壤層淺薄的珊瑚礁地質上的穩固性，可降低強降雨對表土及珊瑚礁的侵蝕。

國家自然公園管理處呼籲，無論出發點或動機為何，在行動前，可透過撥打1999或是自管處專線（07）5313001詢問。同時也提醒民眾，依國家公園法規定，國家公園區域內禁止「採折花木」，違者最高可處新台幣3000元罰鍰。（編輯：黃世雅）1130318