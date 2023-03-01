立委憂外來種植物入侵高山 籲政府重視儘速盤查

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時代力量立委陳椒華（右2）1日邀請生態保育專家學者在立法院舉行記者會，指出近年因全球暖化、邊坡復育等因素，造成外來種或荒廢地物種植物入侵擴張，將影響台灣特有高山植物的生存，呼籲政府各主管機關重視問題並停止不當工程。中央社記者裴禛攝 112年3月1日

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（中央社記者王揚宇台北1日電）時代力量立委陳椒華等人今天說，隨著遊憩、工程等因素影響，生態學者發現許多外來種植物開始擴散至高山地區，影響原生種植物生長，政府應重視並且停止不當工程。

陳椒華也說，請相關單位在一個月內，針對3000公尺以上高山，因為遊憩、工程等因素造成的外來種植物現況進行盤查，並且提出改善計畫，之後她會再召開協調會追蹤改善情形。

陳椒華今天與台灣大學生命科學系教授王俊能等人召開「外來種植物入侵高山釀災威脅本土原生物種；搶救高山生態危機，呼籲政府停止不當工程」記者會，提出相關訴求。

王俊能表示，受全球暖化影響，高山植物瀕臨絕種威脅，更因人為因素，例如民眾將園藝外來種野放後入侵高山，及施工單位進行護坡工程時，誤把園藝種子撒在保有原生植物的國家公園公路四周，且根據多年監測，外來入侵種可在5年內擴大至少20倍以上的占領面積，嚴重威脅到台灣特有高山植物生存。

台灣生態學會理事楊國禎提到，邊坡工程施工時撒的外來強勢植物，例如葦狀羊茅、黑麥草類等，不僅會改變生態環境與景觀，也讓原生的岩生高山植物無法生長。

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受邀出席記者會的內政部營建署國家公園組科長黃子娟說，在國家公園範圍內的工程，會建議以原生種植物作為植栽的物種，若在國家公園園區範圍內發現其他機關種植外來種植物，會進行溝通與會勘，也會向民眾宣導，大家一起保護原生種植物。

農委會林務局造林生產組科長林香㿨表示，林務局這幾年來積極種植與推廣原生種植物，8個林管處也針對當地鄉土物種做採種及培育，並透過網站推廣到民間園藝業者，即便是在高山森林遊樂區，也以種植原生種植物為原則。（編輯：翟思嘉）1120301