從搖籃到搖籃 均苑開啟農業循環經濟新機

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）秉持「從搖籃到搖籃」（Cradle to Cradle）理念，均苑與設研院合作，將鳳梨農廢轉化開發可分解「鳳梨地膜」與「鳳梨套袋」，獲2025年德國iF設計獎，開啟循環經濟新機。

位於台中市南屯區的均苑有限公司由7年級夫妻檔褚仰展、許瑋庭合創，走進公司就能看見一整排牆面擺滿以環境保護循環材料製成各種產品，反映夫妻同為工業設計科系出身背景，及想成為綠色設計先行者企圖心。

許瑋庭指著咖啡色及米色杯子，分別以咖啡渣及竹纖維製成，而擺在地面的瓦楞紙箱，是為客戶設計取代木箱的環保包裝。

褚仰展與許瑋庭創業後為客戶設計品牌包裝，常到國外參觀設計展，也看到國外很重視環境保護議題，創業初期就研判將迎接永續經營時代，就一邊做商業包裝、一邊提倡環保理念，為客戶提升企業形象。

農家長大 褚仰展關注農業廢棄物再利用

從小在農家長大的褚仰展關注生活周遭充斥的農業廢棄物，他說，農廢處理方式不是燃燒就是掩埋，影響環境，他思考能否再利用，結合原生環境，利用工業設計所學，成為貼近生活產品，兼具生活及商業價值。

許瑋庭說，農廢過去在法規上沒那麼嚴苛，常污染環境，就可利用重新再造、循環設計，做成對社會或生活有用商品，如咖啡渣及竹纖維都可再造，而竹子是固碳材料，更適合產品開發；竹子4年就須砍伐，有客戶認養竹林或樹林就產生很多農廢，可再利用製成產品。

褚仰展表示，正大力推廣以植物纖維顆粒替代塑膠原料顆粒，竹子是很好的材料，傳統竹工藝品大約使用4成，而均苑可完全應用，研磨成竹纖維顆粒後，可製造很多產品。

植物纖維顆粒成本較高 卻可自然分解不危害環境

他說，從成本看，1公斤塑膠原料顆粒在新台幣80元到280元間，植物纖維顆粒180元到300元，雖成本較高，但考慮到之後回收及對環境的影響，如現在海洋散布塑膠微粒，隨食物鏈又會回到人體危害健康，而植物纖維可自然分解不危害環境，只要普及，成本自然會降低。

隨全球永續議題升溫，褚仰展表示，體認到設計產業對環境責任，2022年起啟動轉型計畫，致力推動植物纖維與循環材料創新應用，透過與森林管理委員會（FSC）認證廠商合作，提供低碳印刷包裝方案，採用不含PFAS（永久性化學物質）環保油墨，守護土地與海洋生態，更攜手中華民國對外貿易發展協會輔導供應鏈廠商，量身打造減碳包裝系統，實現從設計端降低碳足跡承諾。

均苑去年也與台灣設計研究院（TDRI）「設計驅動產業創新」（Industrial Design-Driven Innovation，簡稱IDDI）小組合作，導入農廢再生。

鳳梨纖維顆粒 解決傳統塑膠農具污染問題

褚仰展表示，透過技術突破，將鳳梨農廢轉化為高價值「鳳梨纖維顆粒」，開發出可分解「鳳梨地膜」與「鳳梨套袋」，解決傳統塑膠農具污染問題。

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褚仰展希望各界重視環保，將使用塑膠習慣轉換成為植物纖維，以竹子為例，消耗二氧化碳能力很強，碳足跡很低，有助於提升企業形象，他也可利用經驗在減碳包裝做更好建議。

褚仰展表示，將持續擴大綠色生態圈，與產官學研單位共同開發新型環保材料，從剩餘資材到竹纖維顆粒，每項創新都以「減碳效益最大化」為核心，期許以設計為橋梁，串接產業鏈與消費端，持續撬動產業綠色革命。（編輯：李明宗）1140609