加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
洛杉磯暴動加州國民兵進駐巿區 州長指川普蓄意煽動
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣2/300
首頁 / 生活

各地多雲到晴高溫悶熱上看34度 留意午後雷陣雨

2025/6/9 07:42（6/9 07:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市大安區民眾上午撐傘擋雨。（中央社檔案照片）
圖為台北市大安區民眾上午撐傘擋雨。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）中央氣象署今天表示，台灣各地白天起大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，有局部短延時強降雨的機率，而中南部地區及北部山區並有局部大雨發生的機率。

氣象署指出，今天環境為東南風，清晨東半部地區及恆春半島有局部陣雨或雷雨，中部地區也有局部降雨。

google news透過 Google News追蹤中央社

氣溫方面，氣象署表示，各地高溫普遍為攝氏32到34度，感受悶熱，其中屏東縣有局部36度左右或以上高溫發生的機率，戶外活動應注意防曬並多補充水分，各地低溫約26、27度。

至於離島天氣，氣象署說，澎湖、金門為多雲到晴，馬祖為多雲短暫陣雨，氣溫方面，澎湖27至31度，金門26至31度，馬祖25至29度。（編輯：李淑華）1140609

#雷陣雨
#金門
#中央氣象署
#氣象署
#短延時強降雨
延伸閱讀
吳德榮：2熱帶擾動不確定性高 12日起防強降雨環境部：台灣高溫時間短難放假 將討論預警機制熱傷害就診比去同期多8成 留意心跳加速、不出汗等症狀南部山區比沿海更熱 學者籲都市規劃增加風道環境部7月擬推高溫防護地圖 學者籲增都市綠蔭率
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
吳德榮：2熱帶擾動不確定性高 12日起防強降雨
14
更多編輯台推薦新聞：