各地多雲到晴高溫悶熱上看34度 留意午後雷陣雨
2025/6/9 07:42（6/9 07:50 更新）
（中央社台北9日電）中央氣象署今天表示，台灣各地白天起大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，有局部短延時強降雨的機率，而中南部地區及北部山區並有局部大雨發生的機率。
氣象署指出，今天環境為東南風，清晨東半部地區及恆春半島有局部陣雨或雷雨，中部地區也有局部降雨。
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氣溫方面，氣象署表示，各地高溫普遍為攝氏32到34度，感受悶熱，其中屏東縣有局部36度左右或以上高溫發生的機率，戶外活動應注意防曬並多補充水分，各地低溫約26、27度。
至於離島天氣，氣象署說，澎湖、金門為多雲到晴，馬祖為多雲短暫陣雨，氣溫方面，澎湖27至31度，金門26至31度，馬祖25至29度。（編輯：李淑華）1140609
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