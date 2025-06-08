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林俊傑邀合唱讚會唱又會喝 A-Lin自封行走的2片CD

2025/6/8 22:25（6/8 22:36 更新）
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歌手林俊傑（圖）8日晚間在台北大巨蛋開唱第2天，FINAL LAP台北站也將畫句點，林俊傑後續將前進首爾，再接著於北京展開一連9場的最終演出。（JFJ PRODUCTIONS提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月8日
歌手林俊傑（圖）8日晚間在台北大巨蛋開唱第2天，FINAL LAP台北站也將畫句點，林俊傑後續將前進首爾，再接著於北京展開一連9場的最終演出。（JFJ PRODUCTIONS提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月8日
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（中央社記者陳怡璇台北8日電）歌手林俊傑大巨蛋「FINAL LAP」演唱會第2天請來歌手A-Lin當嘉賓，林俊傑說對A-Lin的印象是好會唱跟好會喝，A-Lin妙回，「我真的戒酒，但今天太開心，等等可能要喝」。

林俊傑「JJ20 FINAL LAP 世界巡迴演唱會」第2日今晚接力在台北大巨蛋開唱，也是此巡迴第16場演出。

林俊傑唱跳後搭著跑車造型的鋼琴繞場，並將歌迷點歌的「翅膀」與「愛笑的眼睛」相結合。林俊傑說，看到有歌迷在點歌牌上寫「媽媽的娜魯娃」，這首歌很久沒唱，在台北唱的話應該會很有感觸。

隨後嘉賓A-Lin登場合唱，A-Lin並封他們是「2片行走的CD」。A-Lin說，昨天嘉賓韋禮安用諧音哏，說組合名是「喂，您好（韋，林好）」，今天的組合名把團體告五人加進去就是歌手伍佰，因為諧音伍佰本名「吳俊霖」，林俊傑吐槽「這樣也可以喔」。

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林俊傑說，對A-Lin的印象是從音樂劇「愛上卡門」，覺得她很能唱，又從慶功宴上覺得她很能喝；A-Lin回說，「我鄭重告訴大家，我真的戒酒」，隨後話鋒一轉「我今天太開心，等等可能又要喝」。

唱片公司表示，「JJ20 FINAL LAP 世界巡迴演唱會」台北站於今晚正式劃下句點，緊接著將前進首爾，接著於北京展開一連9場的最終演出，將打破他出道以來的個人紀錄。（編輯：蕭博文）1140608

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