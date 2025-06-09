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吳德榮：南海熱帶擾動水氣移入 12日起防劇烈降雨

2025/6/9 08:17（6/9 08:30 更新）
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圖為台北市內湖區午後大雨，民眾撐傘遛狗。（中央社檔案照片）
圖為台北市內湖區午後大雨，民眾撐傘遛狗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象專家吳德榮表示，今天至11日天氣炎熱如夏，山區留意午後雷陣雨；12至14日南海熱帶擾動外圍水氣移入，有帶來劇烈降雨的潛勢；至於菲律賓東方海面的熱帶擾動，目前預報發展的機率低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新各國模式模擬顯示，本週菲律賓東、西方海面皆有熱帶擾動發展的跡象，但東側的擾動，發展的機率低；南海的擾動，歐洲模擬發展緩慢、美國模擬則發展快速。

吳德榮指出，南海的熱帶擾動未來動向大致偏北進行，對台灣的間接威脅，視其外圍西南風所帶來的水氣而定，各國模式還會再調整。

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吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至11日台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如夏；大氣不穩定，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，擴及少部分鄰近平地；明日、11日東半部水氣逐漸增多、局部陣雨機率逐日提高。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，12至14日熱帶擾動外圍水氣移入，有帶來「劇烈降雨」的潛勢；15至18日各地恢復晴時多雲，天氣熱如夏，但大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午、迎風面西南部偶有局部短暫陣雨的機率。（編輯：謝雅竹）1140609

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