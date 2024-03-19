竹市某高中管理員遭指咆哮學生 校方：要求理性溝通

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（中央社記者郭宣彣新竹市19日電）竹市一所高中有學生表示，學校垃圾場管理員對學生咆哮甚至罵三字經，盼學校協助解決。校方指出，肇因是學生倒垃圾未依分類執行，後續會要求所有業務執行人員以理性溝通。

新竹市一所高中有學生在臉書社團「新竹市爆料公社」貼文指出，若學生對老師講話沒有禮貌會被指不尊重師長，但學校垃圾場管理員對學生咆哮甚至以三字經等是不尊重學生，學校應要管理處置，維護良好校園風氣。

學生表示，這名管理員是負責學校資源回收場，只要學生稍有分類不正確就會被飆罵三字經，有時候管理員還會以手板揮學生，若有學生遭激怒回嘴時，管理員會要學校教官處理學生，還批評學生不尊重師長要記小過等處罰。

學生說，但管理員才是經常以不當言語辱罵學生，反觀學校也未對管理員進行管束，應要做好管理才是，希望此名不適任的管理員可以離開校園，也保護學生避免被亂罵而傷害自尊。

對此，校方向中央社記者表示，經了解，此事件是因學生倒垃圾時，未依「環保局垃圾強制分類表」執行分類，造成後續整體垃圾處理問題，管理員請學生協助改善。

校方指出，為秉持友善校園正向管教處理原則，會要求所有業務執行人員，以理性溝通及依法執行的教育程序處理爭議事件，引導學生正確處理事情的方式及遵守法治規範。（編輯：李錫璋）1130319