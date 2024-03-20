永恆之丘納骨塔遭監院調查 竹市府：會改善6月完工

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（中央社記者郭宣彣新竹市20日電）監委王幼玲今天說，曾獲公共工程金質獎特優的新竹永恆之丘納骨塔原採半開放式設計，完工後卻出現地面淺積水及雨水漂濺塔位瑕疵應改善，竹市府說，會進行改善工程預計6月完工。

監察委員王幼玲、田秋堇透過新聞稿表示，新竹市「永恆之丘」納骨塔獲2022年德國紅點設計獎，及工程會第22屆公共工程金質獎特優，因原設計採半開放式設計，需兼具環保、節能等功能，施工過程發現受新竹環境氣候影響，雨水經風勢飛濺入內，雖已辦理變更設計改善，但完工後仍出現地面淺積水及雨水漂濺塔位的瑕疵。

監委實地履勘發現，在風勢大時確有雨水漂濺塔位表面情形，但塔位內部未受影響。據監察院實施問卷訪查結果顯示未完全符合民眾對慎終民俗的期待，竹市府應溝通改善，也要維持綠建築的設計理念。

市府晚間向中央社記者表示，雨水經風勢飛濺入內情形，已於前市府時期追加新台幣1700餘萬元進行一次改善工程，但改善效果未如預期，追加1500餘萬元，進行第二次改善工程。

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市府指出，此改善案已於去年9月辦理改善工程規劃設計，改善工程於113年3月5日開工、預計於6月3日完工，待完工後將解決目前雨水飄濺致室內地面積水以及停車場鋪面不便等問題。

市府表示，另有關取得綠建築標章，因原大坪頂納骨塔新建工程案並未編列申請標章相關經費，致後續須另籌費用辦理，為使建築符合綠建築規範，綠建築標章申辦已納入這次改善工程辦理。（編輯：張銘坤）1130320