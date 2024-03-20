新竹永恆之丘納骨塔雨水漂濺 監院促新竹市府改善

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（中央社記者陳俊華台北20日電）監委王幼玲今天說，曾獲公共工程金質獎特優的新竹永恆之丘納骨塔原採半開放式設計，完工後卻出現地面淺積水及雨水漂濺塔位瑕疵，未完全符合民眾對慎終民俗的期待，監察院要求新竹市政府應積極溝通、改善。

監察委員王幼玲、田秋堇透過新聞稿表示，新竹市「永恆之丘」納骨塔獲2022年德國紅點設計獎，及工程會第22屆公共工程金質獎特優，新竹市政府並稱為「全國最美納骨塔」。但經豪大雨導致室內地面積水，雨水濺及納骨塔位，引起外界關切。

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調查報告指出，永恆之丘納骨塔原設計採半開放式設計，需兼具環保、節能、自然採光、通風、不用空調設施。施工過程發現受新竹環境氣候影響，雨水經風勢飛濺入內，雖已辦理變更設計改善，但完工後仍出現地面淺積水及雨水漂濺塔位的瑕疵。

監委實地履勘發現，在風勢大時確有雨水漂濺塔位表面情形，但塔位內部未受影響。據監察院實施問卷訪查結果，接受問卷調查的申請民眾有部分表示，會因此改變登記申請意願，顯示仍未完全符合民眾對慎終民俗的期待，新竹市政府應積極溝通改善，以維持綠建築的設計理念。（編輯：郭無患）1130320