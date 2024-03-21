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高捷小港林園線聯合辦公室啟用 工程團隊進駐

2024/3/21 10:59
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（中央社記者林巧璉高雄21日電）高雄捷運小港林園線聯合辦公室近日啟用，高雄市政府捷運工程局表示，機電、土建及細部設計等工程團隊陸續進駐，希望透過聯合辦公室達到更佳討論協調。

高雄捷運小港林園線去年11月舉行土建、機電及軌道工程聯合動土典禮，全長11.59公里，除銜接原有的高捷紅線及岡山路竹延伸線外，並與捷運橘線、環狀輕軌及捷運黃線成為高雄市完整軌道運輸路網。

捷運工程局發布新聞稿表示，為配合前期舉辦各說明會及周邊農業區發展工作坊等用途，小港林園線聯合辦公室在施工前開放使用；後期隨著小港林園線機電標及土建標工程完成發包，工程單位也陸續進駐辦公。

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捷運工程局指出，目前聯合辦公室已有新加坡科技、榮工工程及台灣世曦工程顧問公司等工程單位陸續入駐，相關重點會議也會利用聯合辦公室舉行；未來隨工程進度推動，進駐工程人員也將適時調整增加，並預留當地里長及里民溝通討論的空間。

高捷小港林園線總長約11.59公里，設置7座車站，分別為地下車站6站、高架車站1站，可服務南高雄地區及串連沿線產業園區，預計2030年完工。（編輯：陳仁華）1130321

#高雄市
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