「華麗計程車行」主題展23日開展 邀劇迷一起回嘉

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（中央社記者姜宜菁嘉義市21日電）改編自嘉義市在地作家陳俊文原著小說的劇集「華麗計程車行」主題展，23日將在「嘉義之心城市願景館」開展，主演群曹佑寧、黃冠智、郭子乾、伊正屆時參加遊行，邀劇迷一起參與。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬今天表示，市府與LINE TV、華視攜手在「嘉義之心城市願景館」舉辦主題展覽，不僅還原戲劇經典場景，還引領劇迷暢遊劇中熱門場景。歡迎劇迷到嘉義市時，先到嘉義車站旁的城市願景館，一同走進車行，感受劇中運將在嘉生活的溫度，開啟一趟來嘉的華麗旅程。

張婉芬說，「華麗計程車行」改編自嘉義市在地作家陳俊文的原著小說，劇組在嘉義市拍攝取景，地點包括嘉義火車站、噴水圓環、嘉義公園、阿里山林業鐵路、百年東市場等，隨著戲劇開播，這些景點也成為劇迷朝聖的必遊之地。

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嘉義市觀光新聞處指出，23日市府、LINE TV與華視共同辦理一系列活動，包括下午2時主題展覽開展活動，隨後展開華麗車隊大遊行，預計4時抵達遠東百貨，參加粉絲見面會，屆時曹佑寧、黃冠智、郭子乾、伊正將在嘉義市與劇迷見面。

華麗車隊大遊行由嘉義之心城市願景館出發，沿中山路駛往劇中經典場景中央噴水圓環，接續駛回中山路，並行經民生北路、民族路、新民路及垂楊路，終點抵達遠東百貨嘉義店。（編輯：張雅淨）1130321