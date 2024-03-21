更多編輯台推薦新聞：
水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走
運動

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真
政治

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真

香港23條立法11天快速通過 與國安法差異為何？哪些行為可能觸法？
兩岸

香港23條立法11天快速通過 與國安法差異為何？哪些行為可能觸法？

黃仁勳GTC大會以台灣示範AI氣象模擬系統 讓世界看見台灣
科技

黃仁勳GTC大會以台灣示範AI氣象模擬系統 讓世界看見台灣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
香港通過23條立法 國安局長蔡明彥提醒民眾赴港注意風險
首頁 / 地方

「華麗計程車行」主題展23日開展 邀劇迷一起回嘉

2024/3/21 14:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義市21日電）改編自嘉義市在地作家陳俊文原著小說的劇集「華麗計程車行」主題展，23日將在「嘉義之心城市願景館」開展，主演群曹佑寧、黃冠智、郭子乾、伊正屆時參加遊行，邀劇迷一起參與。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬今天表示，市府與LINE TV、華視攜手在「嘉義之心城市願景館」舉辦主題展覽，不僅還原戲劇經典場景，還引領劇迷暢遊劇中熱門場景。歡迎劇迷到嘉義市時，先到嘉義車站旁的城市願景館，一同走進車行，感受劇中運將在嘉生活的溫度，開啟一趟來嘉的華麗旅程。

張婉芬說，「華麗計程車行」改編自嘉義市在地作家陳俊文的原著小說，劇組在嘉義市拍攝取景，地點包括嘉義火車站、噴水圓環、嘉義公園、阿里山林業鐵路、百年東市場等，隨著戲劇開播，這些景點也成為劇迷朝聖的必遊之地。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

嘉義市觀光新聞處指出，23日市府、LINE TV與華視共同辦理一系列活動，包括下午2時主題展覽開展活動，隨後展開華麗車隊大遊行，預計4時抵達遠東百貨，參加粉絲見面會，屆時曹佑寧、黃冠智、郭子乾、伊正將在嘉義市與劇迷見面。

華麗車隊大遊行由嘉義之心城市願景館出發，沿中山路駛往劇中經典場景中央噴水圓環，接續駛回中山路，並行經民生北路、民族路、新民路及垂楊路，終點抵達遠東百貨嘉義店。（編輯：張雅淨）1130321

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.57