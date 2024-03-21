台南辦橡塑膠工業展 黃偉哲盼隱形冠軍被看見

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）首次舉辦的台南橡塑膠工業展今天起至24日在大台南會展中心舉行，共有110家廠商參展，分4大主專區展出，台南市長黃偉哲開幕致詞表示，希望這個產業界隱形冠軍被更多人看見。

台南市長黃偉哲今天出席開幕儀式致詞表示，台南是文化古都也是科技新都，在科技方面，半導體產業知名度較高，但事實上有許多產業，如汽車零配件及塑膠產業等，對台灣工業及台南發展有重要影響，因此邀請所有業者一起舉辦首次「台南橡塑膠工業展」，讓更多人關切台南產業。

黃偉哲指出，台南約擁有1600多家橡塑膠產業廠商，形成相當重要聚落，可說是另一個「隱形冠軍」，未來可望漸漸被看見，甚至變成「顯形冠軍」，期待透過此次展覽讓大家看到台灣產業的軟、硬實力。

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台南市政府經濟發展局提供資料指出，首屆台南橡塑膠工業展內容包括「橡塑機械及設備」、「石化原料輔料」、「橡塑膠製成品及半製成品」及「產學合作專區」等4大主專區，共有110家廠商參與，攤位數量超過250格。

經發局指出，展覽期間於舞台區安排論壇講座，針對低碳循環政策下塑膠產業因應、循環經濟、全球永續趨勢、綠色製程、運用展覽行銷與數位行銷拓展國際市場等議題分享。（編輯：謝雅竹）1130321