北德跨邦城市訪問團拜會黃偉哲 交流潔淨能源

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（中央社記者張榮祥台南21日電）北德跨邦城市代表聯合訪問團今天拜會台南市長黃偉哲，雙方討論交流潔淨能源及城市外交等議題。

台南市政府發布新聞稿指出，北德跨邦城市代表聯合訪問團在德國自由民主黨梅佛邦議會黨團主席多克（René Domke）、艾姆登市長柯瑞夫（Tim Kruithoff）率領下，今天拜會黃偉哲。

黃偉哲表示，台南是台灣最古老城市及「文化首都」，在保留傳統特色同時，也轉型成為科技新城，台積電在南科設廠帶來許多產值。

黃偉哲說，台南響應聯合國氣候變遷大會（COP）「2050淨零碳排」目標，市府團隊今年將前往德國考察，交流污水處理、潔淨能源等領域，並深化雙方關係。

多克表示，此行主要是傳達自由民主是一切基石，希望價值觀相近陣營團結一致，守護珍貴價值，透過國際交流持續對話，增進理解。

柯瑞夫則說，台南文化和歷史地景引人入勝，文化保存、經濟成長及科技創新取得優異平衡，他希望開展艾姆登市與台南的互動，強化跨越國界夥伴關係。（編輯：陳政偉）1130321