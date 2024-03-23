台南蚵寮角白鶴陣開館操練 百歲人瑞大展身手

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（中央社記者張榮祥台南23日電）成軍1甲子、2019年登錄為台南市民俗類無形文化資產的安南區蚵寮角「白鶴陣」，今天開館操練，以配合4月登場的聖母廟3年1科「土城香」，百歲人瑞何國昭也在陣中大展身手。

台南市土城蚵寮角「白鶴陣」今天在正統鹿耳門聖母廟廣場開館操練，這個陣式在當地已有1甲子歲月，當下吸引不少人觀看，尤其是陣中高齡101歲何國昭劈腿操演，老當益壯，更讓人嘖嘖稱奇。

蚵寮角「白鶴陣」開館操練，主要是配合聖母廟3年1科「土城香」，遶境日期是4月12日至14日（農曆3月4日至6日），為期3天，另將有學甲寮宋江陣、虎尾寮宋江陣、郭岑寮金獅陣等民俗藝陣操兵。

當地耆老表示，白鶴、宋江、金獅及五虎平西等4陣，屬於同系統、同形態的孿生陣頭，主角雖異，表演模式卻相近。七股區樹仔腳白鶴陣、安南區蚵寮角白鶴陣都被登錄為台南市民俗類無形文化資產，同屬青腳巾系統，前者是「西港香」，後者則參加「土城香」。

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至於「白鶴陣」由來，蚵寮角1946年組成宋江陣，相傳地方耆老夢見白鶴、童子與老人在樹下玩耍，經神明示意「白鶴仙師欲來相助」，因而聘請樹仔腳白鶴陣傳授武藝，成為具有宋江陣旗斧與白鶴陣白鶴、童子的特色陣頭。

白鶴陣與宋江陣雷同度相當高，最大不同是白鶴取代宋江陣頭旗，站立姿勢、拍翅模樣等都得模仿白鶴，帶著面具童子在前引路，有時也會和白鶴來段對手戲，表演生動傳神。（編輯：郭諭儒）1130323