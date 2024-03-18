高雄內門創意宋江陣7強出爐 3/23決賽爭冠

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）2024全國創意宋江陣頭大賽16、17日在內門紫竹寺舉行初賽，各參賽隊伍使出渾身解數、展現技藝，最後評選出前7強，將於23日舉行決賽，爭奪冠軍新台幣80萬元獎金。

2024全國創意宋江陣頭大賽16、17日在內門紫竹寺舉行初賽，高雄市觀光局長高閔琳勉勵參賽隊伍以運動家精神互相切磋，讓傳統文化大放異彩。

今年有來自全台各地如新北、台南、桃園、彰化、雲林等地9組參賽隊伍，參賽者帶來辛苦演練成果，現場觀賞人潮多，掌聲不斷。

國立台南大學延續去年講述宋江陣從軍事團練戰陣到民間宗教功能武陣的歷史發展，帶來「宋江演武二部曲：神與藝」，講述宋江陣宗教祭儀。雲林縣立西螺國中融合在地文化、客家開口獅、台灣獅、飛龍陣等精彩表演。

永康國中翰林獅隊有多名國小學童參與，小一女童持雙斧出場，動作俐落令人驚艷。龍華宋江以民俗藝陣社與龍韻鼓陣社為主體，融入現代化音樂元素，打造獨特陣頭表演和故事。

來自新北的萬象齊陣，結合武術、舞蹈和戲劇演出。加樂龍武聯隊匯聚廟會文化陣頭表演，現場擺陣與吶喊聲展現宋江精神。台南市立歸南國小納入跳鼓、舞龍、宋江陣、旗陣、拳術、功夫扇等6大項民俗技藝，帶來豐富視覺饗宴。

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經過2天初賽，最後主持人宣布前7強，包括國立台南大學、雲林縣立西螺國中、永康國中翰林獅隊、龍華宋江、萬象齊陣、加樂龍武聯隊、台南市立歸南國小等隊伍，將進入23日的決賽，爭取冠軍80萬元獎金。

高雄市觀光局今天發布新聞稿指出，創意宋江陣頭大賽決賽將於23日於內門紫竹寺廣場舉行；18日至22日還有文武陣頭大匯演；23、24日有「羅漢門迎佛祖遶境」，歡迎民眾來體驗獨特的惡地遶境，並走訪美濃、六龜等景點。（編輯：郭諭儒）1130318