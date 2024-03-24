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張啓楷服務處揭牌 柯文哲：與黃敏惠合作謀福利

2024/3/24 14:57（3/24 16:21 更新）
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民眾黨立委張啓楷（2排右4）嘉義服務處24日舉行揭牌儀式，民眾黨主席柯文哲（2排左5）出席。中央社記者黃國芳攝 113年3月24日
民眾黨立委張啓楷（2排右4）嘉義服務處24日舉行揭牌儀式，民眾黨主席柯文哲（2排左5）出席。中央社記者黃國芳攝 113年3月24日
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（中央社記者黃國芳嘉義市24日電）民眾黨主席柯文哲今天出席立委張啓楷嘉義服務處揭牌儀式，他表示，張啓楷在立法院是最資深的新人，回到故鄉服務後，一定會與嘉義市長黃敏惠合作，為市民帶來更多福利。

張啓楷嘉義服務處揭牌，現場除了柯文哲出席外，還有市長黃敏惠、民進黨立委蔡易餘、民眾黨立委黃國昌等人，以及嘉義縣市部分議員、鄉鎮市長、支持者到場，一起共襄盛舉。

柯文哲致詞表示，張啓楷是嘉義縣在地的東石鄉人，早年擔任記者主跑立法院，後來主持電視政論節目多年，對府院黨的運用非常熟悉，在立法院是最資深的新人。

柯文哲指出，張啓楷回到故鄉服務後，一定會與嘉義市長黃敏惠合作，為市民帶來更多的福利；民眾黨最重要的政治價值，是政治要落實在人民生活的每一天，且時常反省改進，確保政黨一直在成長。

柯文哲說，民眾黨未來會陸續在台灣各地設服務據點，希望台灣有民眾黨可以變得更好，也希望嘉義有張啓楷的服務，可以變得更好。

黃敏惠指出，感謝民眾黨願意在嘉義市深根，自己雖然為國民黨員，但這就是嘉義最重要一股力量，嘉義市是民主聖地，不分藍綠，但是要有是非黑白；如同柯文哲的致詞內容，大家共同所做的每一件事，人民可以更好，這樣才有意義。

張啓楷表示，嘉義服務處今天正式揭牌設立，也是嘉義小草之家正式成立；日前特別率領服務團隊前往嘉義市政府拜會市長黃敏惠，了解如何協助嘉義市的重要建設。

張啓楷指出，台積電已確定在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，已與民進黨的立委蔡易餘、陳冠廷有共識，一起協助解決水電的問題，讓台積電可以如期的啟用，讓嘉義經濟發展，且嘉義年輕人可以返鄉就業。

另外，柯文哲與夫人陳佩琪醫師上午到嘉義縣民雄鄉運動公園參與親子動動趴，柯文哲表示，第1次到民雄鄉，還沒有深刻的印象，但祝福小朋友都可以健康幸福的快樂長大。（編輯：黃世雅）1130324

民眾黨立委張啓楷（左3）嘉義服務處24日舉行揭牌儀式，民眾黨主席柯文哲（右4）、同黨立委黃國昌（右2）、麥玉珍（右）及嘉義市長黃敏惠（左2）都到場共襄盛舉。中央社記者黃國芳攝 113年3月24日
民眾黨立委張啓楷（左3）嘉義服務處24日舉行揭牌儀式，民眾黨主席柯文哲（右4）、同黨立委黃國昌（右2）、麥玉珍（右）及嘉義市長黃敏惠（左2）都到場共襄盛舉。中央社記者黃國芳攝 113年3月24日
民眾黨立委張啓楷（2排左4）嘉義服務處24日舉行揭牌儀式，民眾黨主席柯文哲（2排右3）、嘉義市長黃敏惠（2排左3）等人出席。中央社記者黃國芳攝 113年3月24日
民眾黨立委張啓楷（2排左4）嘉義服務處24日舉行揭牌儀式，民眾黨主席柯文哲（2排右3）、嘉義市長黃敏惠（2排左3）等人出席。中央社記者黃國芳攝 113年3月24日
#黃敏惠
#柯文哲
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