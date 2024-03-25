捐血家年華最終場在高雄 6縣市捐1萬袋熱血

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（中央社記者林巧璉高雄25日電）大大數位基金會在全台6縣市舉辦「捐血家年華」，最終站今天來到高雄，高雄市長陳其邁出席支持並說，農曆年後全台進入缺血高峰期，希望大家踴躍捐血，讓需要的人獲得幫助。

陳其邁今天上午偕同局處首長響應活動，活動在市府四維行政中心府前廣場啟動，主辦單位找來知名節目主持人謝震武擔任活動代言人，謝震武說，近日高雄湧入10萬多名「武迷」，讓他非常開心，後來才知道是「五迷」不是「武迷」，因為樂團五月天在高雄開唱。

謝震武笑著稱讚陳其邁，高雄疏運演唱會人潮的速度太快，都要怪陳其邁太認真，如果讓五迷疏散慢一點說不定會有更多人可以多捐一點血。

陳其邁致詞時說，每年將近農曆過年時就開始進入缺血高峰期，年假結束後，因為血庫短缺，血液基金會都會如坐針氈，病人、醫師也非常緊張，民眾捐血是及時雨，幫助需要幫助的人。相信高雄場可以突破活動原先1萬袋的捐血目標，達到1萬800袋。

大大數位基金會董事長戴永輝表示，這次捐血活動18天就達到逾6000袋血量，截至今天上午已累計9200袋，預估週五就能突破全台6地捐血1萬袋目標，解決全台血庫告急狀況。

除了捐血活動外，大大數位基金會也捐贈一輛高頂復康巴士給市府，陳其邁說，高雄幅員遼闊，廣達2900多平方公里，面積是台北的11倍大，各界善心能方便更多行動不便的人就醫。

陳其邁也說，高雄偏鄉有長照站、社區關懷據點，但這些地方位處部落，非常需要長照專車，盼外界協助多捐贈相關車輛供偏鄉民眾使用。（編輯：郭諭儒）1130325