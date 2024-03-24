高雄唯一都市原住民部落 「拉瓦克」最後一戶搬遷

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（中央社記者張已亷高雄24日電）拉瓦克（Ljavek）部落是高雄唯一都市原住民部落，曾面臨拆遷命運，居民自力救濟提起訴訟。經市府多次協調，居民全數同意「異地安置」，最後一戶將於今天完成搬遷。

高雄市政府發布新聞稿指出，拉瓦克部落是高雄市唯一都市原住民部落，屬於早期原住民族至都市發展的歷史軌跡之一，居民多來自外縣市，為就業在前鎮區中華五路上落腳。部落自1954年開始逐漸形成，90年代起被查報為違章建築，此後多次面臨拆遷要求。

市府表示，部落居民向行政法院提起訴訟，法院於2022年底判決要求市府撤銷2018年拆除處分，市府未提上訴並於2020年至2021年間召開138次協調會，提出「異地安置－居民自力興建住宅方案」，以鳳山區中崙段12號為拉瓦克部落安置地，獲得居民全數簽字承諾搬遷。

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市長陳其邁認為，拉瓦克部落是台灣戰後特殊發展脈絡所致，應在理解跟同理前提下，依「原住民族是這塊土地原始主人」的價值並顧及聯合國兩公約人權精神，指派副秘書長作為跨局處協調負責人，多次至現場視察、與相關人士懇談，努力獲得彼此諒解與共識。

根據市府規劃，拉瓦克部落新址將座落於鳳山區中崙段，提供50年地上權，在符合集居權與文化權精神下，協助部落居民自力造屋，並將原民文化融入鄰近公共設施；部落居民全數同意方案，並於今年初陸續搬遷，最後一戶將於今天完成搬遷作業。（編輯：蕭博文）1130324