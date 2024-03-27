高雄教練遭控以曲棍球棒打學生 校方：體罰案調查中

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（中央社記者林巧璉高雄27日電）高雄4名家長今天出面指控鳳山某國中籃球隊林姓教練，以曲棍球棒打5名體育班學生，並罵學生「禽獸」、「豬狗不如」，家長也質疑每月繳交的2000元隊費遭教練濫用；校方表示，體罰案調查中，隊費使用則屬球隊自主營運。

人本基金會今天上午陪同家長召開記者會，此校家長會長簡先生表示，自己1月初與籃球隊員詢問運動設施狀況時，意外從學生口中得知林姓教練不當體罰學生；他通報校長後，林姓教練也坦承自己打學生，但後續校長卻要自己撤回體罰檢舉、辭掉家長會長。

「吹哨者變成罪人，提出問題的人不斷被檢討」，人本教育基金會校安中心主任張萍說，學校不要再躲在家長後方，校長只會喬事、教育局的縱容造成此校體罰頻傳。

人本基金會要求，此國中應解聘林姓教練、高市教育局應將校長停職查辦，更應追查此校體育班多次發生曲棍球棒體罰事件、校方失職責任。

簡先生表示，學生描述1月初因在課堂上用水槍噴黑板也噴到老師，原本要被記過，但林姓教練介入說自己要處理，並要學生選擇被記過還是被打，「那天我知道的時候已經離被打10多天，還有學生手上有打痕、腫脹。」

另名學生家長表示，自己的孩子是5名學生之一，自己因拒絕簽下校方提供的「切結書」（內容指稱林姓教練無不當管教、體罰，並指稱家長會長違法私下錄音等），造成孩子從出賽名單被剔除。

記者會中，1名家長指出，林姓教練提出的隊費支出明細表漏洞百出，一下子赤字2萬多元，新版本又變成結餘8萬元；林姓教練一手向家長收取出賽食宿交通費，一手向學校拿出賽補助費（食宿交通補助），且從來沒有退費。

此校劉姓主任接受媒體聯訪表示，針對校內教練疑似不當管教案，校方已依規定召開校事會議，決議受理並組成調查小組調查事情原委，目前正在調查程序中；籃球隊隊費使用，因屬課後性質，校方尊重球隊家長後援會相關決議，後援會已訂出相關準則。

劉姓主任另外提及，校長未要求遭體罰學生簽「切結書」，也未要求家長會長簽署撤銷、辭職等文件；校長透過文字回應，將保留法律追訴權，委請律師進行法律訴訟處理。

不當管教與隊費疑慮事件也造成家長對立，今天上午約30名球隊家長聚集在學校廣場舉牌支持教練、學校，這群家長表示，有心人士抹黑教練，讓球隊軍心渙散，這群家長也質疑吹哨者居心叵測。

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1名家長接受媒體聯訪時激動表示，「教練很愛學生，一切皆屬正當管教，沒有體罰這件事，教練的管教我們都知道，也很支持。」

另名擔任後援會財務委員的家長表示，籃球隊練球時間很長，教練除了領學校的代理老師費用，後援會也支應每月3萬5000元教練費，每個月2000元隊費，除了付教練費，還有助教費、報名費、器材等支出，多數家長都相當支持。（編輯：陳仁華）1130327