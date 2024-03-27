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高捷聯開案O13、Y10簽約 總投資158億元2025年動工

2024/3/27 14:51
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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高市府今天上午舉行高捷聯開案橘線O13大東站及黃線Y10站簽約儀式，2案分別由國城建設及高興昌鋼鐵取得投資權，預計總投資158億元，將在鳳山及三民區興建住商產品，明年動工。

取得投資權的國城建設及高興昌鋼鐵為此成立專案公司，分別為大東智捷股份有限公司、大港捷匯股份有限公司，今天由高雄市副市長林欽榮代表市府與投資團隊換約，宣告正式啟動捷運O13大東站及Y10站土地開發案。

林欽榮致詞表示，感謝國城建設與高興昌鋼鐵慧眼投資高雄，加上最近已展開審標作業的岡山路竹延伸線RK1西基地及紅線R20後勁站聯合開發案，今年將會是高捷聯合開發大爆發的1年，市府團隊也將以更高行政效率積極對外招商。

捷運局說明，今天簽約2案，分別位於鳳山及三民區核心區域，預計投入新台幣90億元及68億元，興建地上24層、地下4層住商產品，預計明年動工。

其中Y10基地規劃為結合新設捷運出入口的下沉式廣場，並於地面1、2層規劃托育等公益空間；O13基地除提供日照等設施，也將把大東藝文中心著名的菱格立面元素延伸進基地，將人行動線需求設計融入菱格符號的遮簷步行空間。

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捷運局並指出，Y10站開發基地2299坪，也是黃線23站的首件聯開案，未來開發完成後將與捷運黃線Y10站設置連通道，並於基地內增設出入口，具有TOD發展、捷運及台鐵雙鐵轉乘優勢。

而O13站基地3602坪，與大東藝術中心及廣達9.37公頃大東濕地公園為鄰，周邊有台鐵鳳山站、鳳山區公所、市立鳳山醫院及多所學校等；捷運局表示，市府分回部分，將全數挹注捷運建設經費及地方所需公益設施。（編輯：陳仁華）1130327

#林欽榮
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#捷運局
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